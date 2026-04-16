Украина созывает Совбез ООН – названа причина

Украина поднимет вопрос о реакции Совета Безопасности ООН на государственный террор России. Заседание состоится в понедельник, 20 апреля.

Об этом в социальной сети Х информировал глава МИД нашей страны Андрей Сибига.

Дипломат сообщил, что волна террора России против Украины является частью её военной стратегии.

Указывается на то, что целями по-прежнему остаются жилые дома с семьями, которые спят, а также критическая инфраструктура, необходимая для повседневной жизни сотен тысяч мирных жителей, и такие атаки планируются заранее.

Министр отметил: «Это свидетельствует о том, что когда Украина предложила продлить пасхальное перемирие и дать шанс дипломатии, российское руководство уже утвердило планы по дальнейшим убийствам гражданского населения».

Подчеркивается: «Жестокость России требует немедленного и решительного международного ответа, в том числе со стороны Совета Безопасности ООН. На заседании Совета, запланированном на понедельник, 20 апреля, по запросу Украины, мы поднимем вопрос необходимости жёсткой реакции СБ ООН на государственный террор со стороны России – страны, которая до сих пор незаконно занимает своё постоянное место».

Кроме этого он призвал мир к единству в поддержке Украины, давлению на агрессора и привлечению его к ответственности, а также призвал восстановить уважение к международному праву, включая Устав ООН, положив конец российской агрессии против Украины.

