Украинцам рассказали о погоде на 17 апреля

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в Украине в пятницу, 17 апреля. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что практически везде, кроме юго-восточной части нашей страны, пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, в западных и северных областях северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 3-8, днем 11-16 тепла, на Закарпатье и юго-востоке плюс 14-19°.

В Киеве завтра ночью и утром пройдет небольшой дождь, днем будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 14-16.

