Китайцы рассказали, почему вредно долго смотреть телевизор

Эксперты из Китая поведали о вреде долгого просмотра телевизора. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей, которые смотрят телевизор по пять и более часов в день, увеличивается риск развития деменции и болезни Паркинсона.

В ходе опыта ученые оценили данные о состоянии здоровья и образе жизни четырехсот тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. В начале эксперимента у всех участников не было когнитивных нарушений, и все они тратили от одного до пяти часов в день на просмотр телевизора, что обычно сопровождалось длительным сидением и потреблением нездоровых закусок.

Наблюдение длилось двенадцать лет.

Выяснилось, что у людей, которые смотрели телевизор пять и более часов в день, риск развития деменции увеличивался на 44%, болезни Паркинсона на 28%, а инсульта на 12%.

Добавляется, что у таких людей наблюдалось сокращение объема серого вещества мозга и гиппокампа, что связано с ухудшением когнитивных функций.

Впрочем, говорится, что полностью исключать просмотр телевизора из жизни не обязательно.

Суть в том, чтобы ограничивать время, проведенное перед экраном, избегать переедания и делать перерывы каждые шестьдесят минут для легкой разминки.

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