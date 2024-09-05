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Новости > Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel

Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel

Александр Панько
05.09.24 14:48
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Зеленский лично приедет на заседание «Рамштайна» в Германию, — Spiegel

Президент Украины Владимир Зеленский приедет на заседание Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Заседание пройдет в Германии. Об этом сообщает Spiegel.

Как отмечает издание, Зеленского в пятницу, 6 сентября, ожидаются встречи «Рамштайна» в Германии.

Президент Украины хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией. В частности, о поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

«В Берлине рассказали, что Зеленский своим визитом на встречу министров обороны государств, поддерживающих Украину, хотел эффектно описать всю серьезность ситуации», — отмечает немецкое издание.

Журналисты также подчеркивают, что визит Зеленского сделает заседание более политическим.

Встреча Контактной группы пройдет на военной базе «Рамштайн» в Германии. Там также будет присутствовать министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне вечером он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который перед этим посещал США.

Издание добавляет, что Умеров с Писториусом сосредоточатся на вопросе, сможет ли Германия собрать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на бюджетную ситуацию.

Напомним, Шольц анонсировал передачу Украине еще 17 систем ПВО IRIS-T.

Тэги: Владимир Зеленский, Рамштайн

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