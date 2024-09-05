Рада назначила целую «пачку» новых министров

Сегодня ВРУ провела целый ряд назначений новых министров. Так новым министром юстиции назначили Ольгу Стефанишина, а новым главой МИД Андрея Сибигу.
Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс
Сегодня ВРУ провела целый ряд назначений новых министров. Так новым министром юстиции назначили Ольгу Стефанишина, а новым главой МИД Андрея Сибигу.
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