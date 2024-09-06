Зеленский прибыл на заседание Рамштайна

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Германию, чтобы принять участие в заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн. Об этом он сообщил в Telegram в пятницу, 6 сентября.

«Нам нужна решимость партнеров и средства, чтобы остановить российский воздушный террор. Нужно, чтобы все оружие из уже объявленных пакетов поддержки наконец-то попало в боевые бригады. И нужны сильные дальнобойные решения партнеров, чтобы приблизить справедливый мир, к которому мы стремимся», — написал глава государства.

Зеленский поучаствует в заседании контактной группы и встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом. Отдельно он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом.

«После этого — Италия. Международный экономический форум Амброзетти, встречи с представителями итальянского бизнеса. Переговоры с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. Согласовываем позиции со всеми союзниками по G7», — добавил президент.

Напомним, по словам Зеленского, курская операция показывает миру, что Россия может проиграть войну.