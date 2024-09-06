Криштиану Роналду в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов мирового футбола

Криштиану Роналду продолжает устанавливать новые достижения в мировом футболе. Очередное произошло в рамках первого тура Лиги наций-2024.

Португалия встречается с Хорватией и выиграла 2:1. Второй гол коллективу Роберто Мартинеса в этом матче забил именно Роналду. Форвард запер передачу Нуну Мендеша.

Для португальского форварда это 900-й гол в карьере и 130-й забитый мяч на уровне сборных.

После игры против Хорватии в Лиге наций Роналду прокомментировал установление нового достижения.

«Это многое для меня означает, я давно хотел достичь этой отметки. Я знал, что сделаю это. Надо отметить отличный футбол в исполнении обеих команд. Португалия выступила очень хорошо. Мы знали, как все перетерпеть, и заслужили победу. Кажется, что у меня просто очередное достижение, но только мне известно, как это тяжело — работать каждый день ради того, чтобы забить 900 голов. Это уникальное достижение в моей карьере», — цитирует португальца Record.