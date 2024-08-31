Нудисты в Марселе теперь могут посетить «голую выставку»

Во французском Марселе открылась выставка для нудистов. Об этом пишет The Guardian.

Организаторы предлагают посетителям-нудистам осматривать экспонаты «в естественном состоянии», чтобы лучше понять свое отношение к натуризму. Единственное требование — быть в обуви.

На выставке «Naturist Paradises» представлено более 600 произведений искусства, включая фотографии, фильмы, журналы, картины и скульптуры из сообществ натуристов, а также из государственных и частных коллекций Франции и Швейцарии.