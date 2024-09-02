Стало известно, как в Украине будут выключать свет 2 сентября

В Украине в понедельник, 2 сентября, отключения света продолжатся. В течение суток будут действовать одна и две очереди отключений. Об этом сообщает Telegram «Укрэнерго».

В частности, время применения и объем мер ограничения завтра будут следующими:

— 00:00-16:00 — одна очередь отключений;

— 16:00-24:00 — две очереди отключений.

В то же время в «Укрэнерго» отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения. Поэтому украинцев призвали следить за сообщениями компании, а также облэнерго соответствующих регионов, где живут люди.

Кроме того, в «Укрэнерго» добавили, что питание объектов критической не ограничивается.

Напомним, в Минэнерго сообщили, сколько будут действовать графики плановых отключений света.