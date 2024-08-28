Инструктор Бундесвера предлагала новобранцам оральный секс

Очередной сексуальный скандал потряс бундесвер, пишет eXXpress. Одна из женщин-инструкторов «мотивации ради» предлагала устроить новобранцам сеанс фелляции — разумеется, с приложением в виде кружки пива. Также, по данным газеты, она щедро раздавала солдатам ласковые прозвища. Например, «Барби» и «Болванчик».

Инструктор якобы спрашивала озадаченных новобранцев: «Мне что вам, отсосать, чтобы вас мотивировать?»

Как сообщается, инструктор не ограничилась лишь одной скабрезностью в адрес новобранцев. После предложения орального секса она якобы продолжила: «Минет и пиво вечерком, и тогда будет все пучком».

Более того, она давала солдатам оскорбительные прозвища: «Барби», «Рэмбо», «Болванчик», «Ханни», «Детка», «Очкарик», «Толстяк» и «Шаурмячник».

В отношении «фрау капрал» возбуждено внутриармейское дисциплинарное дело о сексуальном насилии. В ответ на обвинения в использовании уничижительных кличек она якобы заявила, что солдаты «никогда не жаловались», вследствие чего она не считала свой выбор обращений проблематичным.

Однако в конечном итоге дисциплинарная инстанция не усмотрела достаточно «субстантивных доказательств» в обвинениях в сексуальном насилии.

Причина: хотя солдаты и подтвердили, что инструктор использовала при общении с ними грубые фразы об оральном сексе, они «не восприняли их всерьез».

Поэтому разбирательство в отношении «фрау капрал» было прекращено. Ей лишь предписали перестать обращаться к солдатам с унизительными кличками и впредь использовать их настоящие имена.

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