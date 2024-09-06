Прошлое лето стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений

Минувшее лето стало самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Об этом информирует АР.

Эксперты также предупреждают о том, что тенденция глобального потепления продолжает усиливаться.

В публикации сказано: «Август в 2023-м и 2024-м годах стал самым жарким месяцем за все годы наблюдений, а минувшее лето превзошло предыдущие температурные рекорды».

Сообщается, что Европейская климатическая служба Copernicus отмечала, что рекордные температуры прошлым летом делают нынешний год самым вероятным претендентом на титул самого теплого года в истории.

Для того, чтобы этого не произошло, нужно существенное похолодание в последние месяцы года, что весьма маловероятно.

Климатологи рассказали, что Земля сталкивается с потопом экстремальной жары, наводнений, лесных пожаров и сильных ветров, к которым человечество уже, увы, начинает привыкать.

Ранее ученые выяснили, как жара влияет на экономику.