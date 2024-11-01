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Новости > Европейцам посоветовали запастись едой и водой на случай войны с РФ

Европейцам посоветовали запастись едой и водой на случай войны с РФ

Александр Панько
01.11.24 14:29
143
Европейцам посоветовали запастись едой и водой на случай войны с РФ

Европейцам советуют запастись пищей и водой. Это нужно на случай войны или другой большой чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Newsweek.

Так, отчет о гражданской и военной готовности Европы, опубликованный в среду, был написан бывшим президентом Финляндии, специальным советником президента Европейской комиссии Саули Ниинисте. Отчет, состоящий из 165 страниц, уже был представлен президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В отчете отмечается, что ЕС не был готов ни к пандемии COVID-19, ни к агрессии России против Украины, и что ему необходимо перейти «от реакции к проактивной готовности».

И хотя в отчете агрессия РФ не называется единственной возможной угрозой, она указывается как главная.

«У нас нет четкого плана относительно того, что будет делать ЕС в случае вооруженной агрессии против государства-члена. Угроза войны, которую представляет Россия для европейской безопасности, заставляет нас рассматривать это как центральный элемент нашей готовности, не останавливаясь работать над подготовкой к другим серьезным угрозам», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что хотя угрозу российской агрессии наиболее ощущают ее непосредственные соседи, любые действия России против страны-члена ЕС повлияют на все 27 стран блока.

«Территориальная целостность и политическая независимость каждого государства-члена неразрывно связаны с другими государствами-членами и ЕС в целом», — говорится в отчете.

В нем также отмечается, что расширение прав и возможностей граждан должно быть «ядром» комплексной стратегии готовности, и что блок должен повышать осведомленность и поощрять самообеспечение среди своего населения.

Он также предлагает другие общеевропейские меры, по крайней мере, 20% общего бюджета блока будут выделены на усиление безопасности и готовности к кризисам. Он также предлагает план большего обмена разведданными между странами ЕС.

Также государствам-членам ЕС советуют предоставить своим гражданам указания по накоплению запасов, эвакуации и доступу к экстренным службам, среди прочего.

«В рамках этой стратегии ЕС должен посоветовать домохозяйствам быть готовыми к самообеспечению в течение минимум 72 часов в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует издание данные из отчета.

Опрос, приведенный в отчете, описывает различные необходимые вещи для домохозяйств на случай чрезвычайной ситуации, включая запасы пищи, напитков и лекарств, фонарик и радиоприемник с батарейным питанием.

«Эти советы направлены на то, чтобы подготовить граждан ЕС к чрезвычайным ситуациям, начиная от очередной пандемии до экстремальных погодных условий или вооруженной агрессии. В частности, пандемия COVID-19 побудила людей во всем мире внезапно начать скупать товары для накопления, что привело к дефициту определенных товаров», — констатируют в отчете.

Напомним, Европе нужно будет «переосмыслить» отношение с Россией после войны в Украине.

Тэги: еда, Европа, вода, Россия, война

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