Американцы выяснили о женском алкоголизме кое-что новое

Эксперты из Медицинского центра Вейл Корнелл в Нью-Йорке (США) узнали о женском алкоголизме кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые раскрыли роль полового гормона эстрогена в потреблении алкоголя среди женщин.

Ранее уже было установлено, что определенная субпопуляция нейронов в мозге оказалась более возбудима у самок мышей, чем у самцов.

Добавляется, что данная повышенная активность коррелировала с поведением, связанным со спиртным, но вот причины подобных различий были неведомы.

Желая оценить потенциальное участие эстрогена, специалисты начали с мониторинга уровня гормонов в течение эстрального цикла самок грызунов, после чего животным предложили алкоголь.

Выяснилось, что самки с высоким уровнем циркулирующего эстрогена пьют гораздо больше, чем в дни, когда ее эстроген низкий.

Говорится, что такая склонность к запою отражалась в повышенной активности тех же нейронов.

Отмечается, что эффект длился около тридцати минут после употребления первой дозы спиртного.

Сообщается, что подавление синтезирующего эстрогена фермента может стать новым методом снижения потребления алкоголя.

Теперь американцы планируют выяснить взаимосвязь между гормонами и потреблением алкоголя у мужчин.

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