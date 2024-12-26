Немцы объяснили, чем вредна работа по ночам

Эксперты из Международного института неврологии в Германии поведали о вреде ночной активности, в том числе и работы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такая постоянная деятельность увеличивает риск эпилепсии сразу на 29%.

В ходе опыта была проведена оценка данных более 270 тысяч людей, предоставленных базой UK Biobank.

Ученые говорят: «Человеческий мозг функционирует в строгом циркадном ритме, и гипоталамус, регулирующий биологические часы, играет ключевую роль в поддержании нормального режима сна и бодрствования».

Добавляется, что нарушение этого механизма может привести к аномальной электрической активности нейронов, что, в свою очередь, повышает риск эпилепсии.

Отмечается также, что особое опасение вызывает сочетание факторов риска, таких как хроническая бессонница, дневная сонливость и недостаток сна, то есть менее семи часов в сутки.

Резюмируется, что каждый из этих факторов усугубляет негативное воздействие на нервную систему, увеличивая вероятность развития эпилептических расстройств.

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