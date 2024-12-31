Москва нашла еще один способ пополнения армии, — британская разведка

Российские власти решили списывать кредиты для тех, кто готов подписать контракт. Российская армия будет пополняться за счет должников банков. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, в конце ноября 2024 года на России был принят закон, который позволит военнослужащим, устроившимся на военную службу после 1 декабря 2024 года, списать задолженность по кредитам. Списание коснется кредитов на сумму до 10 млн рублей (примерно 100 тысяч долларов) и будет распространяться также на супругов.

Эта норма будет действовать в дополнение к программе кредитных каникул для российских военных. Независимая российская медиаорганизация «Медиазона» сообщает, что с октября 2022 года было оформлено 411 тысяч кредитных каникул по ипотечным кредитам и личным займам.

По данным британской разведки, финансовые стимулы России для призывников на военную службу почти наверняка направлены на обеспечение достаточного пополнения для их постоянно растущих потерь, которые в настоящее время составляют более 760 тысяч убитых и раненых, и в среднем 1523 в день в ноябре 2024 года.

Стимулы также почти наверняка направлены на снижение вероятности того, что России придется проводить дальнейшие мобилизации, которые, по мнению российского руководства, наносят ущерб общественной поддержке войны и повышают риск дальнейшей пагубной крупномасштабной эмиграции, говорится в сводке.

«Списание платежей по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году, в дополнение к давлению со стороны высоких процентных ставок и санкций. Это почти наверняка снизит устойчивость банковского сектора к реагированию на потенциальный экономический шок», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Россия усиливает армию и массово отправляет срочников на войну.