Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей

Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей

Агата Кловская
31.12.24 12:15
287
Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей

Российские военные подготовили подробные списки целей для потенциальной войны с Японией и Южной Кореей. Как пишет Financial Times, ссылаясь на секретные документы, в целом планы ударов охватывают 160 объектов — атомные электростанции и другие объекты гражданской инфраструктуры, а также дороги, мосты и заводы.

Отмечается, что документы взяты из 29 секретных российских военных файлов, в основном посвященных подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе страны в период с 2008 по 2014 год, и до сих пор считаются актуальными для российской стратегии.

«В документах, которые западные источники показали FT, подчеркивается острая озабоченность Москвы состоянием своего восточного фланга. Российские военные планировщики опасаются, что восточные границы страны окажутся незащищенными в любой войне с НАТО и уязвимыми для атак со стороны американских средств и региональных союзников», — говорится в статье.

Отмечается, что первые 82 объекта в российском списке целей — военные, такие как центральные и региональные командные пункты вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радарные установки, авиабазы и военно-морские объекты.

Остальные — объекты гражданской инфраструктуры, включая автомобильные и железнодорожные тоннели в Японии, такие как тоннель Канмон, соединяющий острова Хонсю и Кюсю. Энергетическая инфраструктура также является приоритетной: в список попали 13 электростанций, например, ядерные комплексы в Токай, а также заводы по переработке топлива.

В Южной Корее главными гражданскими целями являются мосты, но в список также входят промышленные объекты, такие как сталелитейный завод в Пхохане и химические заводы в Пусане.

Большая часть первой презентации посвящена тому, как может развиваться гипотетический удар с использованием ракет X-101.

«Слайды показывают, с какой тщательностью Россия отбирала список целей. В примечании к двум южнокорейским командно-контрольным бункерам приведены оценки силы, необходимой для прорыва их обороны. В списках также указаны другие детали, такие как размер и потенциальная мощность объектов», — отмечают в FT.

Отмечается, что планы России свидетельствуют об уверенности в своих ракетных системах. Гипотетическая миссия против радиолокационной базы в Окусирито в Японии предполагала использование 12 ракет Х-101, запущенных с одного тяжелого бомбардировщика Ту-160. В документе вероятность уничтожения цели оценивается в 85 процентов.

Вторая презентация, посвященная Японии и Южной Корее, раскрывает цели России по регулярному испытанию противовоздушной обороны своих соседей.

В докладе кратко описывается миссия пары тяжелых бомбардировщиков Ту-95, отправленных для проверки противовоздушной обороны Японии и Южной Кореи 24 февраля 2014 года. Согласно досье, российские бомбардировщики вылетели с базы командования дальней авиации в Украинке на Дальнем Востоке и совершили 17-часовой облет Южной Кореи и Японии, чтобы зафиксировать ответные действия.

Отмечается, что было совершено 18 перехватов с участием 39 самолетов. Самым продолжительным было 70-минутное сопровождение пары японских F4 Phantom, которые, по словам российских пилотов, «не были вооружены». Только семь перехватов были совершены истребителями с ракетами «воздух-воздух».

Напомним, Британия готовится к нападению России до 2027 года.

Тэги: Япония, Россия, война, Южная Корея

Комментарии

Статьи

31.12.24 19:44

Украина в 2025 году: прогнозы от Буданова и Железняка

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ
31.12.24 20:02

Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.12.24 16:56

Евросоюз готов к остановке транзита российского газа через Украину

31.12.24 16:31

Американцы выяснили о женском алкоголизме кое-что новое

31.12.24 15:48

Москва нашла еще один способ пополнения армии, — британская разведка

31.12.24 14:49

Европа готовится к самому большому зимнему похолоданию. Цены на газ уже растут

31.12.24 13:30

Шольц пообещал поддерживать Украину «как никто другой»

31.12.24 11:47

Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку»

31.12.24 11:24

Маск обозвал Зеленского «чемпионом всех времен по ограблениям»

31.12.24 11:14

Пентагон оценил эффективность солдат КНДР

31.12.24 10:46

На Львовщине 6-летний мальчик случайно выстрелил своей сестре из винтовки в голову

31.12.24 10:29

Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8

31.12.24 10:12

Зеленский уволил глав сразу двух ОВА

31.12.24 09:47

Украина и РФ провели один из самых больших обменов военнопленными

30.12.24 15:45

Украина и США подписали соглашение на 15 млрд долларов

30.12.24 14:18

В Кремле рассказали, есть ли предпосылки для завершения войны в Украине

30.12.24 11:11

Стало известно, сколько детей убила Россия в Украине

30.12.24 10:00

Зеленский ждет какое-то важное решение от США

30.12.24 09:27

В «Укрэнерго» сообщили об отключениях света 30 декабря

27.12.24 14:43

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

27.12.24 10:48

Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, — WP

26.12.24 11:15

Убийце Ирины Фарион светит пожизненное

25.12.24 16:02

Испанцы рассказали, что следует есть на завтрак пожилым людям

25.12.24 16:19

Американцы поведали о коварности красного вина

27.12.24 16:36

Британцы дали совет, как можно подзарядить мозг

27.12.24 15:30

Испанцы рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи

25.12.24 13:40

В Винницкой области произошло жуткое ДТП – есть погибшие

26.12.24 16:50

Немцы объяснили, чем вредна работа по ночам

26.12.24 16:58

Швейцарцы выявили еще одно полезное свойство кофе

26.12.24 15:44

В Киевской области осудили мужчину, который пристрелил собаку на глазах у маленьких детей

27.12.24 16:14

Диетолог из США поведала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок

Фото и Видео
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.