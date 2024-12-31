Шольц пообещал поддерживать Украину «как никто другой»

Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении отметил необходимость поддержки Украины в ее борьбе с Россией. Об этом сообщает Zeit.

Канцлер заявил, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, вместе с тем он пообещал, что правительство будет «действовать взвешенно во избежание расширения войны».

«Многими нашими гражданами овладевает всевозрастающее чувство тревоги при одном только упоминании захватнической войны России против Украины. Уверяю вас, мы не оставим Украину в беде и будем поддерживать ее как никто другой в Европе», — подчеркнул Шольц.

Напомним, Шольц и Трамп пришли к выводу, что нужно найти путь к справедливому миру в Украине.