Испанцы рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи

Эксперты из университета Валенсии в Испании поведали, какие микробы живут в микроволновой печи. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они сделали исследование микробиомов, обитающих внутри микроволновых печей: оказалось, что некоторые из них способны адаптироваться даже к таким экстремальным условиям.

Ученые рассказали, что, невзирая на высокие температуры и микроволновое излучение, многие микроорганизмы чувствуют себя достаточно комфортно внутри микроволновых печей.

В ходе опыта специалисты собрали образцы с внутренней поверхности тридцати устройств, которые были взяты из домашних кухонь, общественных мест и лабораторий.

Информируется, что в пробах были выявлены бактерии родов Brachybacterium, Micrococcus, Paracoccus и Priestia, которые часто встречаются на кухонных поверхностях и продуктах питания.

Сообщается, что микроволновые печи в домашних условиях оказались наименее разнообразными с точки зрения микробной среды, в то время как лабораторные приборы продемонстрировали наибольшее биоразнообразие благодаря экстремальным условиям их использования.

Испанцы рассказали: «Особенно интересными были виды, устойчивые к радиации, тепловым ударам и высушиванию. Например, бактерии из родов Deinococcus и Hymenobacter, обнаруженные в лабораторных микроволновках, напоминают микроорганизмы, живущие на солнечных панелях».

Резюмируется, что хотя микробы в домашних микроволновых печах и не обладают такой же закалкой, как их лабораторные собратья, регулярная очистка устройства с помощью моющего средства поможет избежать скопления бактерий, включая те, которые могут вызывать болезни.

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