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Новости > Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку»

Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку»

Александр Панько
31.12.24 11:47
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Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку»

Глава Китая Си Цзиньпин во вторник, 31 декабря, обменялся с российским диктатором Владимиром Путиным новогодними поздравлениями. По словам китайского лидера, страны движутся «рука об руку». Об этом сообщает Xinhua.

Китайское информационное агентство привело цитату Си Цзиньпина о том, что КНР и РФ якобы «всегда движутся вперед рука об руку по правильному пути отказа от альянса, конфронтации и не нацеливания на третью сторону».

Глава Китая добавил, что политическое «взаимное доверие» и стратегическая координация между их странами «постоянно идут на более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров».

По словам Цзиньпина, китайская и российская стороны «поддерживают друг друга как главы механизма БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга».

Кроме того, лидер КНР заявил о готовности поддерживать «тесные контакты» с Путиным и «общее направление» сотрудничества между странами с целью «продолжения консолидации и углубления китайско-российских связей, которые отличаются постоянной добрососедской дружбой, всесторонней стратегической координацией и взаимовыгодностью сотрудничества».

Напомним, Си Цзиньпин снова приедет к Путину в Москву.

Тэги: Китай, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин

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