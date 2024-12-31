Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Европа готовится к самому большому зимнему похолоданию. Цены на газ уже растут

Европа готовится к самому большому зимнему похолоданию. Цены на газ уже растут

Агата Кловская
31.12.24 14:49
204
Европа готовится к самому большому зимнему похолоданию. Цены на газ уже растут

К концу недели температура по всей Европе резко понизится из-за перемещения по региону областей низкого давления. Цены на газ идут вверх. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Weather Services International, в пятницу и субботу, 4 и 5 января, в Лондоне, Париже и Берлине средняя температура будет ниже нуля, что примерно на 6 градусов ниже 30-летней нормы.

Метеорологическое бюро Великобритании ожидает снег в ближайшие дни, а также экстремальные ветры и дожди.

По всей Германии синоптики DWD также предупреждают о заморозках и гололедице.

Самый холодный период этой зимы, вероятно, подтолкнет спрос на отопление. Будут задействованы газовые запасы, которые упали ниже 75%. Изъятие запасов уже происходит быстрее обычного в этом году. Это подняло европейские цены на природный газ до максимумов с начала декабря.

Сейчас цены на газ составляют примерно 535 долларов за тысячу кубометров, что на 100 долларов выше, чем годом ранее (435 долларов).

В Великобритании среднесуточный прогноз составляет 17 градусо-дней с отопительным эффектом на 6-10 дней, что на 5 больше 10-летней нормы.

В северо-западной Европе среднесуточная температура воздуха по прогнозу на 6-10 дней составит 18 градусо-дней, что на 5 больше 10-летней нормы.

Во Франции в среднем за сутки ожидается 17 градусо-дней с отопительным эффектом на 6-10 дней, что на 5 больше 10-летней нормы.

Напомним, Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.

Тэги: газ, Европа, похолодание

Комментарии

Статьи

31.12.24 19:44

Украина в 2025 году: прогнозы от Буданова и Железняка

Автор: Александр Панько

Дайджест

Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ
31.12.24 20:02

Украинская экономика в 2025 году: прогнозы НБУ

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.12.24 16:56

Евросоюз готов к остановке транзита российского газа через Украину

31.12.24 16:31

Американцы выяснили о женском алкоголизме кое-что новое

31.12.24 15:48

Москва нашла еще один способ пополнения армии, — британская разведка

31.12.24 13:30

Шольц пообещал поддерживать Украину «как никто другой»

31.12.24 12:15

Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей

31.12.24 11:47

Си Цзиньпин заявил Путину, что Китай и РФ всегда движутся «рука об руку»

31.12.24 11:24

Маск обозвал Зеленского «чемпионом всех времен по ограблениям»

31.12.24 11:14

Пентагон оценил эффективность солдат КНДР

31.12.24 10:46

На Львовщине 6-летний мальчик случайно выстрелил своей сестре из винтовки в голову

31.12.24 12:15

Россия готовится к атаке на Японию и Южную Корею. Озвучен список целей

31.12.24 10:29

Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8

31.12.24 10:12

Зеленский уволил глав сразу двух ОВА

31.12.24 09:47

Украина и РФ провели один из самых больших обменов военнопленными

30.12.24 15:45

Украина и США подписали соглашение на 15 млрд долларов

30.12.24 14:18

В Кремле рассказали, есть ли предпосылки для завершения войны в Украине

30.12.24 11:11

Стало известно, сколько детей убила Россия в Украине

30.12.24 10:00

Зеленский ждет какое-то важное решение от США

30.12.24 09:27

В «Укрэнерго» сообщили об отключениях света 30 декабря

27.12.24 14:43

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

26.12.24 11:15

Убийце Ирины Фарион светит пожизненное

25.12.24 16:02

Испанцы рассказали, что следует есть на завтрак пожилым людям

25.12.24 16:19

Американцы поведали о коварности красного вина

27.12.24 16:36

Британцы дали совет, как можно подзарядить мозг

27.12.24 15:30

Испанцы рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи

25.12.24 13:40

В Винницкой области произошло жуткое ДТП – есть погибшие

26.12.24 16:50

Немцы объяснили, чем вредна работа по ночам

26.12.24 16:58

Швейцарцы выявили еще одно полезное свойство кофе

26.12.24 15:44

В Киевской области осудили мужчину, который пристрелил собаку на глазах у маленьких детей

27.12.24 16:14

Диетолог из США поведала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок

Фото и Видео
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Морской дрон впервые уничтожил российский вертолет Ми-8
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
Китайцы построили самый длинный скоростной автомобильный тоннель в мире
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.