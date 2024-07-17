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Дайджест > Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»
17.07.24 14:26
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Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

По прогнозам, к концу века более половины нашей планеты переместится в новые климатические зоны. Узнайте, в какой будете жить вы.

Новая карта называется «Климат городов будущего» и она показывает, какие города на планете сегодня уже имеют тот климат, который будет иметь ваше место жительства в 2080 году. Для этого были использованы данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата о погоде в 40 581 месте по всему миру.

Через 50 лет города северного полушария станут гораздо более похожими на города южного полушария. По оценкам 2015 года, к 2010 году почти 6 процентов суши Земли уже сместились в сторону более теплого и сухого климата по сравнению с 1950 годом. Наиболее масштабные изменения произошли в Северной Америке, Европе и Океании. Эта тенденция пока не демонстрирует признаков уменьшения, а это означает, что впоследствии все более северные территории будут смещаться к климату, что сегодня актуален для экваториальных территорий.

Поэтому карта показывает, что через 60 лет Львов станет похожим на итальянский город Будрио, что возле Болоньи.

Киев получит климат, приближенный к современному Роиште в Румынии.

Донецк окажется не так далеко: его современный аналог — это город Расти в Румынии.

Днепр окажется в той же климатической зоне, что и болгарский город Ломи, который находится совсем рядом с Роиште и Расти.

Все эти климатические зоны, как можно понять, несколько теплее, чем современная Украина.

Чтобы проверить собственный город, открывайте открывайте карту по ссылке.

Стоит отметить, что эта карта имеет некоторые опции. После того как вы выберете свой город, нажмите «Настройки». Вы сможете посмотреть прогнозы климата с учетом нынешних высоких уровней выбросов парниковых газов, а также просмотреть, как изменится ситуация, если человечество сможет уменьшить свои выбросы.

Источник информации

Тэги: погода, климат, климатическая карта

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