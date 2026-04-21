Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico

21.04.26 14:26
Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico

Война в Иране ослабляет влияние США в мире и ухудшает отношения со странами, которые уже пострадали от политики Дональда Трампа. Это ослабление может быть сложно восстановить, а такие соперники США, как Китай, пытаются использовать ситуацию в свою пользу. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, от Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызвав недовольство лидеров, вынужденных иметь дело с последствиями войны, которой они не хотели.

В странах с мусульманским большинством эфиры заполнены антиамериканской риторикой, часто с молчаливого согласия правительств.

Даже союзники Америки по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не консультировалась с ними перед началом боевых действий против Ирана.

«Похоже, война ускоряет то, что некоторые называют „разрывом“ США с большей частью остальной планеты с тех пор, как Трамп вернулся в офис и начал хаотично применять экономическую и военную мощь, включая введение пошлин», — говорится в статье.

Как рассказал один из дипломатов в Вашингтоне, «многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальным экономическим ударом, хотя я не видел никаких больших протестов в ответ».

«Если следующим президентом станет более здравомыслящий человек, имидж США может улучшиться, но перед политиками это ставит сложные долгосрочные вопросы относительно альянса: как далеко мы можем зайти в лояльности к США и что нам делать, если мы больше не сможем на них полагаться», — сказал он.

Очередным признаком дистанцирования иностранных государств стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. В недавнем видеообращении он назвал экономические связи своей страны с США «слабостями», которые необходимо исправить.

«Мы должны заботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера», — подчеркнул Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии.

«Мы не можем контролировать дестабилизацию со стороны соседей. Мы не можем ставить наше будущее на надежду, что это внезапно прекратится», — добавил он.

Некоторые бывшие официальные лица США объяснили, что постоянные колебания Трампа относительно его целей в Иране не внушают доверия.

«Союзники не знают, во что верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не понимает, каковы на самом деле его стратегия или намерения», — заявил Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена.

«Долгосрочный прогноз не является окончательным. Но вопрос в том, что сделают Китай, Россия, Северная Корея и Иран в ближайшие два года и девять месяцев, если этот дрейф будет продолжаться», — отметил он.

В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа «Америка превыше всего» привел к лучшим торговым соглашениям, расширению партнерства в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

«Мировые лидеры 47 лет говорили об угрозе со стороны Ирана, но ни у кого не хватило смелости заняться этим. Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательное устранение иранской ядерной угрозы, весь мир станет безопаснее, стабильнее и лучше», — подчеркнула Келли.

Напряжение в военных альянсах Америки невозможно игнорировать по мере продолжения войны, говорится в материале. В предыдущих войнах в регионе президентам США удавалось сплотить даже тех союзников, которые неохотно шли на контакт.

Включая администрацию Трампа, которая просила помощи в защите израильских городов и гражданской инфраструктуры от иранских атак в прошлом году.

На этот раз администрация Трампа не проинструктировала даже своих ближайших союзников заранее и с тех пор не выдвигала им четких просьб, заявляют журналисты.

Это имело свои последствия. В ответ на закрытие пролива Великобритания и Франция провели несколько встреч с десятками союзных государств, но без участия США, чтобы разработать план обеспечения открытости пролива после окончания войны.

Европейская инициатива будет направлена на проведение оборонительных операций для защиты торгового судоходства, но сроки и состав сил остаются на стадии разработки.

Это происходит в то время, когда Европейский союз также изучает способы усиления механизма коллективной обороны блока, статьи 42.7, на случай, если она подвергнется испытанию в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию силой.

Однако оборонные связи США по всему миру глубоки и их трудно разорвать, подчеркивается в материале.

Трамп неоднократно угрожал разорвать некоторые из них (включая выход из НАТО), но не предпринял серьезных шагов в этом направлении. Многие страны, несмотря на недовольство Трампом, по-прежнему хотят видеть военную мощь США на своей стороне.

Война в Иране также нанесла ущерб репутации и влиянию Америки в странах, где усилия США по укреплению отношений сталкиваются с жесткой конкуренцией.

В отрывке из депеши Государственного департамента американские дипломаты в Душанбе, Таджикистан, предупредили, что «конфликт в Иране привел к появлению устойчивого антиамериканского нарратива в крайне ограниченном медиапространстве Таджикистана, по мере того как иностранные игроки усиливают свое влияние».

В отрывке добавлено: «Наши конкуренты тратят ресурсы, чтобы обеспечить господство своего нарратива в стране, которая находится на пересечении интересов Китая, Афганистана, России и Ирана».

Аналогичные депеши из Бахрейна, Индонезии и Азербайджана также описывают распространение антиамериканских настроений и предупреждают, что в некоторых случаях безопасность и дипломатические связи США находятся под угрозой.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт поделился стандартным заявлением: «Действия Трампа делают Соединенные Штаты и весь мир безопаснее, не позволяя иранскому режиму получить ядерное оружие. Это реальность, и вся администрация действует в этом направлении единодушно».

Действия Трампа в Иране усилили отчуждение некоторых союзников, которое возникло, когда он создал «Совет мира», задуманный как орган для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, но который, как подозревают критики, был призван заменить ООН.

Венгрия и Болгария были единственными членами ЕС, которые официально присоединились к совету. Другие страны ЕС предпочли держаться на расстоянии, пишут СМИ.

Однако сторонники Трампа утверждают, что любые нынешние трудности, вызванные действиями президента в Иране, будут оправданы в долгосрочной перспективе.

Александр Грей, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявил, что решение разобраться с Ираном сейчас «принесет дивиденды будущим президентам».

Напомним, Трамп предупредил о «взрывах многочисленных бомб» в случае завершения перемирия с Ираном.

Статьи

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
21.04.26 16:24

Украина ищет решения для защиты от баллистики без Patriot

21.04.26 16:08

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

21.04.26 15:50

В Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители

21.04.26 15:31

Россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени, — Игнат

21.04.26 13:48

Японцы предупредили об опасности хлеба

21.04.26 13:35

Зеленский указал на основные риски выхода ВСУ из Донбасса

21.04.26 13:17

Трамп заявил, что «выиграет войну» в Иране и назвал ключевые успехи армии США

21.04.26 12:45

Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

21.04.26 12:29

Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после кофе

21.04.26 13:35

Зеленский указал на основные риски выхода ВСУ из Донбасса

21.04.26 10:06

Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

21.04.26 09:48

Украина может восстановить работу нефтепровода «Дружба» уже сегодня, — Bloomberg

20.04.26 14:23

Теракт в Киеве: число жертв снова выросло

20.04.26 11:41

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета

20.04.26 10:46

Зеленский допустил, что РФ готовится к общей мобилизации

20.04.26 10:27

Глава патрульной полиции подал в отставку

20.04.26 09:56

Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД

18.04.26 18:31

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 14:16

Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

17.04.26 16:59

Бразильцы рассказали о неожиданной пользе клюквы

17.04.26 15:06

Американцы разгадали тайну ночных кошмаров

17.04.26 16:14

Трамп объяснил, почему Украина для него отошла на второй план

18.04.26 18:31

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

17.04.26 15:41

Демократы наехали на Трампа из-за Израиля

17.04.26 16:30

Украинцам рассказали о погоде на 18 апреля

17.04.26 15:30

Уже сегодня по Земле ударит 6-балльная магнитная буря

15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

