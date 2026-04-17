Демократы наехали на Трампа из-за Израиля

Американские демократы наехали на президента страны Дональда Трампа из-за поставок оружия Израилю. Заявление сделал сенатор Крис ван Холлен.

В социальной сети Х политик написал: «Мы не должны отправлять за счет налогоплательщиков бомбы и технику, способствующие этой жестокости. Мы должны остановить поставки оружия, осуществляемые Дональдом Трампом любой ценой».

При этом он также обвинил правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в развязывании войны с Ираном, наступлении на Ливан и агрессии против мирного населения в Секторе Газа.

