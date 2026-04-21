Японцы предупредили об опасности хлеба

Эксперты из Осакского городского университета в Японии предупредили об опасности хлеба. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление приводит к увеличению массы тела и жировой ткани даже при одинаковой калорийности рациона.

В опытах на мышах ученые сравнили стандартный корм с рационами, богатыми углеводами – хлебом, пшеничной и рисовой мукой. Грызуны, получавшие такие продукты, набирали больше веса и жировой массы, несмотря на схожее количество калорий.

Было установлено, что главную роль играет не столько переедание, сколько изменения в обмене веществ. При хлебной диете у животных снижались энергозатраты, а организм переключался в режим накопления жира.

Кроме этого оказалось, что у животных активировались гены, отвечающие за превращение углеводов в жир, а общее сжигание энергии уменьшалось. При возвращении к обычному рациону эти изменения исчезали.

В будущем исследователи желают проверить, как эти механизмы проявляются у людей, а также изучить влияние различных видов углеводов, включая цельнозерновые продукты и пищевые волокна.

Резюмируется, что понимание того, как разные продукты влияют на метаболизм, может помочь выработать более точные рекомендации по питанию.

