Американцы разгадали тайну ночных кошмаров

Эксперты из университета Канзаса в США разгадали тайну ночных кошмаров. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что сны способны по-разному влиять на эмоциональное состояние человека в течение дня, а подавление эмоций в повседневной жизни связано с более частыми кошмарами.

Американцы желали проверить гипотезу о так называемой «терапии страхом», согласно которой пугающие сновидения якобы помогают человеку справляться с тревогами в реальной жизни, снижая уровень стресса после пробуждения.

Впрочем, полученные данные не подтвердили эту идею в простом виде.

В опыте участвовали более пяти сотен людей, сновидения которых анализировались с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, которые оценивали эмоциональную окраску сюжетов. После этого сопоставлялось, как содержание снов влияет на настроение участников утром.

Была выявлена обратная связь: выраженные страхи во сне чаще ассоциировались с ухудшением настроения на следующий день, а не с его улучшением. У людей, которые склонны подавлять эмоции в реальной жизни, кошмары встречались чаще.

Специалисты выявили важную деталь: если в сновидениях одновременно присутствовали и негативные, и позитивные эмоции, негативное влияние на утреннее состояние снижалось. Это может указывать на то, что более сложные по эмоциям сны не так сильно ухудшают самочувствие после пробуждения.

Исследователи признают, что пока нельзя точно определить, когда именно происходит эмоциональная переработка – во время сна или уже после пробуждения, при воспоминании сновидений. Но полученные результаты демонстрируют, что сны и эмоциональная регуляция тесно связаны, но этот механизм значительно сложнее, чем предполагалось ранее.

