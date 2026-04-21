В Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители

В КГГА сообщили важную новость. В украинской столице заканчивают тестирование объявления общенациональной минуты молчания через громкоговорители системы оповещения.

Добавляется, что ежедневно в 9-00 звучит короткое голосовое сообщение о начале минуты молчания там, где это технически возможно.

Указывается, что уже работает более четырехсот точек оповещения.

Сейчас продолжается обновление системы, поэтому перечень локаций постепенно будет расширяться.

Информируется, что о проблемах с громкостью или качеством записи нужно сообщать через контакт-центр 1551, мобильное приложение «1551» или по номеру 1551.

