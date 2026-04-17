Бразильцы рассказали о неожиданной пользе клюквы

Эксперты из Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии поведали о неожиданной пользе клюквы. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта ягода содержит вещества, которые мешают бактериям закрепляться на зубах и формировать налет, благодаря чему может защищать от кариеса и воспаления десен.

В ходе опыта ученые оценили 93 научные работы, посвященные влиянию клюквы и ее компонентов на здоровье полости рта.

Выяснилось, что содержащиеся в ягоде соединения способны подавлять рост бактерий, вызывающих кариес, а также препятствовать образованию зубного налета – основной причины разрушения эмали.

Добавляется также, что эти вещества снижали воспаление десен и положительно влияли на иммунный ответ, помогая организму эффективнее бороться с инфекцией.

Указывается, что соединения клюквы могут замедлять развитие заболеваний пародонта и препятствовать разрушению костной ткани вокруг зубов.

Обращается внимание и на антиоксидантные свойства клюквы. Эти соединения защищают ткани полости рта от повреждений и могут снижать негативные эффекты некоторых стоматологических процедур, например отбеливания.

Во время экспериментов было установлено, что ее компоненты могут ускорять восстановление тканей и снижать активность грибков и вредных микроорганизмов.

Резюмируется, что такие результаты указывают на потенциал клюквы как основы для новых средств ухода за полостью рта – например, зубных паст или ополаскивателей.

