Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после кофе

Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после кофе

Агата Кловская
21.04.26 12:29
267
Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после кофе

Известный стоматолог Энн Нгуен-Чанг дала важный совет. По ее словам, не следует чистить зубы сразу после кофе, так как это может повредить эмаль из-за временного повышения кислотности в полости рта, когда ее структура становится более уязвимой к механическому воздействию.

Поясняется, что кофе содержит органические кислоты, способные временно размягчать поверхностный слой эмали.

Кроме этого говорится, что в этот период чистка зубов может приводить к микроповреждениям, постепенному истончению защитного слоя и повышению чувствительности зубов.

Подчеркивается, привычка чистить зубы сразу после напитка потенциально ускоряет износ эмали, а не защищает ее.

По ее словам, лучший выход – гигиена полости рта до употребления кофе, которая позволяет удалить бактериальный налет, сформировавшийся за ночь, и уменьшить способность пигментов напитка закрепляться на поверхности зубов.

Отмечается, что нужно выдерживать интервал около тридцати минут между чисткой и приемом кофе, чтобы эмаль успела стабилизироваться.

Медик рассказала, что при отсутствии возможности почистить зубы заранее после употребления кофе необходимо прополоскать рот водой. Это помогает снизить кислотность и удалить часть окрашивающих веществ, уменьшая их воздействие на эмаль.

Среди других советов, следует обратить внимание ограничение длительного, «растянутого» потребления кофе, снижение количества сахара, а также использование соломинки для холодных напитков, что уменьшает контакт жидкости с зубной поверхностью. Более нейтральными альтернативами для эмали считаются вода и несладкие травяные напитки с низкой кислотностью.

Ранее китайцы назвали полезную норму кофе.

Тэги: здоровье, мир

Комментарии

Статьи

16.04.26 09:10

Вице-премьер Алексей Чернышов, топ-менеджер «Киевстар» Виктория Кириленко и другие: почему тысячи уголовных производств в Украине не доходят до приговоров

Автор: Андрій Майстренко, для «Фраза»

Дайджест

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин
18.03.26 18:57

Бензопилу изобрели, чтобы... резать женщин

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.04.26 16:24

Украина ищет решения для защиты от баллистики без Patriot

21.04.26 16:08

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами

21.04.26 15:50

В Киеве минуту молчания будут объявлять через громкоговорители

21.04.26 15:31

Россияне могут управлять «шахедами» в режиме реального времени, — Игнат

21.04.26 14:26

Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico

21.04.26 13:48

Японцы предупредили об опасности хлеба

21.04.26 13:35

Зеленский указал на основные риски выхода ВСУ из Донбасса

21.04.26 13:17

Трамп заявил, что «выиграет войну» в Иране и назвал ключевые успехи армии США

21.04.26 12:45

Мадьяр оценил перспективы возвращения Украине средств «Ощадбанка»

21.04.26 13:35

Зеленский указал на основные риски выхода ВСУ из Донбасса

21.04.26 10:06

Зеленский объяснил, почему Трамп не может быть гарантией мира в Украине

21.04.26 09:48

Украина может восстановить работу нефтепровода «Дружба» уже сегодня, — Bloomberg

20.04.26 14:23

Теракт в Киеве: число жертв снова выросло

20.04.26 11:41

В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета

20.04.26 10:46

Зеленский допустил, что РФ готовится к общей мобилизации

20.04.26 10:27

Глава патрульной полиции подал в отставку

20.04.26 09:56

Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД

18.04.26 18:31

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 12:16

Россия готовит новое наступление на юго-востоке. В ГУР назвали сроки и количество войск

17.04.26 14:16

Озлобленный Путин готов напасть на Европу уже этой весной, — WP

17.04.26 16:59

Бразильцы рассказали о неожиданной пользе клюквы

17.04.26 15:06

Американцы разгадали тайну ночных кошмаров

17.04.26 16:14

Трамп объяснил, почему Украина для него отошла на второй план

18.04.26 18:31

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

17.04.26 15:41

Демократы наехали на Трампа из-за Израиля

17.04.26 16:30

Украинцам рассказали о погоде на 18 апреля

17.04.26 15:30

Уже сегодня по Земле ударит 6-балльная магнитная буря

15.04.26 16:50

Стало известно, почему с возрастом время «летит» быстрее

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии
05.04.26 11:06

Запад посылает сигнал украинцам: либо легализуешься, либо пакуй чемоданы
18.03.26 18:39

Облавы ТЦК: после войны мы еще много лет будем отхаркивать это «необходимое зло»

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди