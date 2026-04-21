Стоматолог посоветовала не чистить зубы сразу после кофе

Известный стоматолог Энн Нгуен-Чанг дала важный совет. По ее словам, не следует чистить зубы сразу после кофе, так как это может повредить эмаль из-за временного повышения кислотности в полости рта, когда ее структура становится более уязвимой к механическому воздействию.

Поясняется, что кофе содержит органические кислоты, способные временно размягчать поверхностный слой эмали.

Кроме этого говорится, что в этот период чистка зубов может приводить к микроповреждениям, постепенному истончению защитного слоя и повышению чувствительности зубов.

Подчеркивается, привычка чистить зубы сразу после напитка потенциально ускоряет износ эмали, а не защищает ее.

По ее словам, лучший выход – гигиена полости рта до употребления кофе, которая позволяет удалить бактериальный налет, сформировавшийся за ночь, и уменьшить способность пигментов напитка закрепляться на поверхности зубов.

Отмечается, что нужно выдерживать интервал около тридцати минут между чисткой и приемом кофе, чтобы эмаль успела стабилизироваться.

Медик рассказала, что при отсутствии возможности почистить зубы заранее после употребления кофе необходимо прополоскать рот водой. Это помогает снизить кислотность и удалить часть окрашивающих веществ, уменьшая их воздействие на эмаль.

Среди других советов, следует обратить внимание ограничение длительного, «растянутого» потребления кофе, снижение количества сахара, а также использование соломинки для холодных напитков, что уменьшает контакт жидкости с зубной поверхностью. Более нейтральными альтернативами для эмали считаются вода и несладкие травяные напитки с низкой кислотностью.

