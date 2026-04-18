Новости > В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

В Киеве беженец из Бахмута расстрелял из автомата 5 человек и взял заложников

Автор: «Фраза»
18.04.26 18:31
Сегодня в Киеве, в районе метро Демеевская, мужчина с автоматом открыл огонь по полицейским, убил 5 мирных граждан, взял заложников и забаррикадировался в магазине «Велмарт». 10 человек госпитализированы в результате стрельбы.

Стрелка ликвидировали во время задержания, позже сообщил глава МВД Клименко. Спецназ КОРД Национальной полиции провел штурм магазина, где находился злоумышленник. Тот захватил людей в заложники и открыл огонь по полицейским во время задержания.

По данным СМИ, установлена личность киевского стрелка. Сообщается, что это Дмитрий Васильченков, 1968 года рождения. Он родился в Москве, имеет гражданство Украины. Ранее проживал в Бахмуте Донецкой области, позже — в Голосеевском районе Киева.

Стрелок убивал людей из легальной охотничьей винтовки Kel-Tec SUB-2000 под пистолетный патрон 9×19, сообщают источники.

