Британцы поведали о смертельной опасности красного мяса

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании рассказали о страшной опасности красного мяса. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что красное мясо (говядина, баранина, свинина) и продукты из него (бекон и салями) способны увеличивать риск развития сахарного диабета второго типа.

Подобная информация была получена по результатам оценки данных о диете и состоянии здоровья почти двух миллионов человек из Северной и Южной Америки, стран Средиземноморья, Европы, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана – всего два десятка государств.

Поясняется, что высокое содержание насыщенных жиров в красном мясе может негативно повлиять на чувствительность к инсулину.

Добавляется, что это гормон поджелудочной железы, благодаря которому глюкоза из крови попадает в клетки.

Оказалось при этом, что активное потребление белка животного происхождения (в отличие от растительного) может повышать риск развития диабета второго типа из-за избыточного поступления аминокислот с разветвленными боковыми цепями.

Впрочем, пока непонятно, каким образом его высокий уровень в плазме крови меняет обмен веществ.

Сообщается, что еще один потенциальный механизм развития диабета у любителей красного мяса связан с микробиотой кишечника.

Говорится, что сообщество кишечных бактерий метаболизирует холин (водорастворимое незаменимое питательное вещество) и L-карнитин (аминокислоту, которая естественным образом содержится в пище), в большом количестве присутствующую в красном мясе.

Во время этого процесса вырабатывается природное соединение триметиламин.

Резюмируется, что повышенное содержание триметиламина в организме коррелирует с более высоким риском развития диабета второго типа.

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