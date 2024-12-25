Американцы поведали о коварности красного вина

Эксперты из Калифорнийского университета в США рассказали о коварности красного вина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что соединение кверцетин, которого много в этом напитке, может препятствовать правильной переработке алкоголя организмом.

Добавляется, что кверцетина больше в темном винограде, который больше подвергался воздействию солнечного света.

Американцы поведали, что в производстве красного вина используется цельный виноград с косточками и кожурой.

Сказано, что именно эти части содержат больше кверцетина, то есть биохимического вещества группы флавоноидов.

Разъясняется, что, попадая с алкоголем в кровь человека, кверцетин превращается в вещество, которое тормозит распад продуктов обмена спиртного, тем самым ухудшая самочувствие.

Было установлено и то, что более дешевое светлое красное вино с меньшей вероятностью вызовет похмелье: виноград для него выращивается на лозах с большим количеством листьев, что препятствует попаданию на ягоды солнечного цвета, который стимулирует образование кверцетина.

Ранее испанцы поведали, чем же так полезно красное вино.