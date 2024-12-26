Швейцарцы выявили еще одно полезное свойство кофе

Эксперты из университетской больницы Цюриха поведали о еще одном полезном свойстве кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что этот напиток помогает сохранить когнитивные способности у пациентов с мерцательной аритмией или фибрилляцией предсердий.

Ученые поясняют, что фибрилляция предсердий представляет собой наиболее распространенное нарушение сердечного ритма, затрагивающее более пяти миллионов людей в США.

Указывается на том, что в новом руководстве по диагностике и лечению этой аритмии 2023-го года Американская кардиологическая ассоциация сообщала, что отказ от кофеина не помогает предотвратить нарушения ритма сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий, хотя у некоторых пациентов кофеин может усугублять симптомы болезни.

По словам исследователей, фибрилляция предсердий связана с повышенным риском развития деменции.

Добавляется, что кофе способен оказывать компенсаторное действие, улучшая когнитивные способности.

В новом опыте участвовали более 2,4 тысяч людей, у которых была диагностирована фибрилляция предсердий.

Оказалось, что употребление кофе связано с лучшими результатами когнитивных тестов.

Так, подопытные, которые пили больше кофе, продемонстрировали лучшие результаты по скорости обработки информации, зрительно-моторной координации и вниманию.

Говорится также, что когнитивный возраст испытуемых, потреблявших больше кофе, был на 6,7 года меньше, чем у тех, кто пил меньше всего.

Информируется, что у тех, кто выпивал по пять чашек кофе в день, уровень воспаления в организме был на 20% ниже по сравнению с теми, кто пил менее одной чашки.

Резюмируется, что такие данные открывают новые перспективы для использования кофе как средства для поддержания когнитивных функций у людей с фибрилляцией предсердий, несмотря на традиционное мнение о его вреде для сердечнососудистой системы.

Ранее американцы поведали о небывалой пользе кофе и чая.