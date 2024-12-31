Евросоюз готов к остановке транзита российского газа через Украину

Европейский Союз заявил о готовности к возможному прекращению транзита российского газа через территорию Украины. Представитель Еврокомиссии заверила, что европейская инфраструктура достаточно гибкая, чтобы обеспечить поставки газа альтернативными маршрутами в Центральную и Восточную Европу. Об этом сообщает DW.

«Прекращение транзита через Украину на безопасность поставок ЕС влияет самым ограниченным образом», — подчеркнула она.

Подготовка к альтернативным схемам продолжается уже больше года. Укрепление инфраструктуры, в частности благодаря мощностям импорта сжиженного природного газа, а также меры по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии обеспечили надежность поставок.

Между тем контракт на транзит российского газа через Украину истекает 1 января 2025 года. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, недавно проведя переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, указал, что эта встреча была ответом на заявление Владимира Зеленского об отмене транзита газа через Украину в Словакию.

Напомним, Фицо хочет убедить Украину не прекращать транзит газа из РФ.