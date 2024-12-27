Британцы дали совет, как можно подзарядить мозг

Эксперты из университетского колледжа Лондона в Великобритании поведали, как можно подзарядить свой мозг. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что физические упражнения обеспечивают кратковременное улучшение работы мозга, которое может сохраняться в течение суток.

В проведенном опыте участвовали 76 мужчин и женщин в возрасте от 50 до 83 лет.

Восемь дней подопытные носили трекеры активности и проходили когнитивные тесты.

Ученые при этом учитывали уровень физической активности и качество сна участников.

Указывается, что люди, которые были более активными и лучше спали, показывали более высокие результаты в когнитивных тестах.

В первую очередь это касалось задач на рабочую и эпизодическую память, а также психомоторную скорость.

Оказалось при этом, что умеренная или интенсивная физическая активность за двадцать четыре часа до тестирования была фактором улучшения работы мозга, а продолжительный и качественный сон закреплял результаты.

Кроме этого выяснилось, что увеличение продолжительности медленного сна связано с улучшением эпизодической памяти.

Британцы рассказали, что физическая активность способствует увеличению притока крови к мозгу и стимулирует выработку нейромедиаторов, таких как норадреналин и дофамин, которые играют важную роль в когнитивных функциях.

Резюмируется, что данные нейрохимические изменения сохраняются в течение нескольких часов после тренировки, в то время как долгосрочные улучшения и «насыщение» мозга энергией могут длиться около суток.

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