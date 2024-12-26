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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО объяснили важность победы Украины

В НАТО объяснили важность победы Украины

Александр Панько
26.12.24 09:47
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В НАТО объяснили важность победы Украины

Победа Украины над Россией жизненно необходима для защиты Европы, которая вооружена слабо, и без США НАТО «неготово» к борьбе с РФ Владимира Путина. Такое заявление сделали лидеры Финляндии, Латвии и Эстонии, сообщает The Independent.

Лидеры этих стран призвали Альянс прекратить «нескончаемые дебаты» о том, как устранить угрозу, исходящую от России, заявив, что пришло время укреплять оборону Европы.

«Мы не готовы. Это совершенно ясно... Нельзя продолжать надеяться на то, что США будут по-прежнему принимать активное участие в делах Европы», — заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

По словам Ринкевичса, проблема не только в неготовности некоторых стран поставлять оружие Украине, но и в том, что «оборонная промышленность не способна поддерживать производство на необходимом уровне».

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал добавил, что Европа должна наращивать свой оборонный потенциал «из-за угрозы, исходящей со стороны России, и ввиду собственной неспособности быть демократией и предпринимать действия в мире, где все основывается на правилах».

Эти три страны — единственные члены НАТО, имеющие границу с Россией. Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран, которые тратят на оборону больше всех в НАТО.

Ни один из европейских лидеров не сказал, что верит в то, что Трамп уйдет из НАТО, но есть опасения, что США в конечном итоге переключат внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, включительно с обороной Тайваня.

Напомним, в НАТО сделали очередное заявление о членстве Украины.

Тэги: Украина, НАТО, победа Украины

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