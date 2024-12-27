Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин заврался о войне: хочет завершить, но обещает продолжать

Путин заврался о войне: хочет завершить, но обещает продолжать

Александр Панько
27.12.24 15:38
159
Путин заврался о войне: хочет завершить, но обещает продолжать

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы стремится к завершению войны в Украине. Однако в 2025 году Россия «продолжит достигать всех целей специальной военной операции». Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета

Во время выступления у диктатора спросили, может ли Россия завершать «конфликт» в 2025 году.

«Вашими и устами и мед пить. Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — заявил Путин.

Также у него спросили, что он думает о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды о том, что «конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО».

На это Путин ответил, что не знает о чем сейчас говорят в команде Трампа.

«А кто так говорит? Я не знаю, что сейчас говорят в команде избранного президента США. Я знаю, что мне говорил еще в 2021 году Байден. Он мне предложил именно это, отсрочить на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я ответил, что, да, она не готова сейчас, но вы ее подготовите и примете. Для нас какая разница сегодня или через 10 лет. Я не знаком с заявлениями будущей команды, но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы сказали. Разницы никакой», — сказал Путин.

Также Путин, комментируя вопрос о планах на следующий год, заявил, что «будет решать все задачи СВО».

«Это задача номер 1. Будем поддерживать ребят наших, которые борются. Будем добиваться успехов на линии соприкосновения», — добавил он.

В то же время Путин, вероятно, усомнился в способности России победить в войне. Так, на вопрос, верит ли он в завершение войны в 2025 году российской победой, диктатор ответил следующее: «В Бога верю, а Бог с нами».

Напомним, Лавров уже передумал мириться с Украиной.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

Комментарии

Статьи

25.12.24 21:12

Трамп хочет Канаду, Гренландию и Панамский канал

Автор: Александр Панько

Дайджест

Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?
25.12.24 20:07

Экс-глава Госгеонедр Роман Опимах торговал государственной землей?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.12.24 16:36

Британцы дали совет, как можно подзарядить мозг

27.12.24 16:35

Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг

27.12.24 16:14

Диетолог из США поведала о смертельной опасности некоторых витаминных добавок

27.12.24 15:30

Испанцы рассказали, какие микробы живут в микроволновой печи

27.12.24 15:24

Австралийцы объяснили, почему полезно почаще выходить гулять

27.12.24 14:43

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

27.12.24 14:36

Японцы призвали не жарить лук и чеснок

27.12.24 13:36

В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России

27.12.24 13:17

Вучич сделал громкие заявления по поводу Украины и Трампа

27.12.24 14:43

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT

27.12.24 10:48

Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, — WP

27.12.24 09:33

Папа Римский принял приглашение посетить Украину

27.12.24 09:23

Стало известно, как будут выключать свет в пятницу, 27 декабря

26.12.24 11:29

Оккупанты ударили по рынку в Никополе: много раненых

26.12.24 11:15

Убийце Ирины Фарион светит пожизненное

26.12.24 09:47

В НАТО объяснили важность победы Украины

26.12.24 09:19

Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД

26.12.24 09:15

Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря

25.12.24 15:37

Кремль отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной, — ISW

26.12.24 21:33

Проститутка Леся Куцик обокрала ВСУ и взяла в заложники создателя STALKER2 Григоровича, - пишут СМИ

24.12.24 12:00

Орбан предрек завершение войны в Украине в следующем году

24.12.24 12:17

Украина разрабатывает ракету, которая долетит до Москвы, — The Economist

24.12.24 13:27

У берегов Португалии нашли тонны затонувших сокровищ

23.12.24 14:32

В Ивано-Франковской области произошло кровавое ДТП – пострадали тринадцать человек

23.12.24 16:18

Американцы рассказали, как стареют зубы

21.12.24 11:58

Родился первый в мире «искусственный» ребенок

23.12.24 10:12

Испанцы рассказали, как кофе влияет на реакцию

23.12.24 13:03

Маск спрогнозировал, когда искусственный интеллект превзойдет человека

23.12.24 07:34

Выявлена неожиданная польза сахара

Фото и Видео
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Киеве насчитали почти две тысячи поврежденных объектов от атак России
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
В Днепре окровавленный мужчина выпрыгнул из авто ТЦК
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
На курорте во Франции сотни людей застряли на подъемнике
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
В центре Нью-Йорка такси влетело в пешеходов
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший в Россию. На борту было более 100 человек
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
У Тимошенко едва ли не самый большой антирейтинг и она пытается вернуться в большую политику из-за спекуляций на вопросах социальной защиты, - Валентин Гладких
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Под Киевом ТЦК и полиция «выкуривали» водителя из авто газом и подожгли его
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.