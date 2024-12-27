Путин заврался о войне: хочет завершить, но обещает продолжать

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы стремится к завершению войны в Украине. Однако в 2025 году Россия «продолжит достигать всех целей специальной военной операции». Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета

Во время выступления у диктатора спросили, может ли Россия завершать «конфликт» в 2025 году.

«Вашими и устами и мед пить. Мы тоже стремимся к завершению конфликта», — заявил Путин.

Также у него спросили, что он думает о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды о том, что «конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО».

На это Путин ответил, что не знает о чем сейчас говорят в команде Трампа.

«А кто так говорит? Я не знаю, что сейчас говорят в команде избранного президента США. Я знаю, что мне говорил еще в 2021 году Байден. Он мне предложил именно это, отсрочить на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я ответил, что, да, она не готова сейчас, но вы ее подготовите и примете. Для нас какая разница сегодня или через 10 лет. Я не знаком с заявлениями будущей команды, но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы сказали. Разницы никакой», — сказал Путин.

Также Путин, комментируя вопрос о планах на следующий год, заявил, что «будет решать все задачи СВО».

«Это задача номер 1. Будем поддерживать ребят наших, которые борются. Будем добиваться успехов на линии соприкосновения», — добавил он.

В то же время Путин, вероятно, усомнился в способности России победить в войне. Так, на вопрос, верит ли он в завершение войны в 2025 году российской победой, диктатор ответил следующее: «В Бога верю, а Бог с нами».

Напомним, Лавров уже передумал мириться с Украиной.