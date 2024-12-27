Президент Германии Штайнмайер распустил Бундестаг

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске парламента — Бундестаге. Об этом он сказал в своем обращении в пятницу, 27 декабря.

«Я убежден, что новые выборы сейчас являются правильным путем во благо нашей страны», — заявил он и добавил, что «в трудные времена, как сейчас, нам нужно правительство, способное действовать, и надежное большинство».

Таким образом, Штайнмайер выполнил просьбу канцлера Олафа Шольца, который попросил распустить парламент после того, как Бундестаг проголосовал за вотум недоверия его правительству.

Президент распустил Бундестаг 20-го созыва и назначил досрочные выборы на 23 февраля 2025 года. Ранее об этом дне голосования договорились лидеры фракций в парламенте.

Напомним, Украину посетил лидер немецкой оппозиции Мерц.