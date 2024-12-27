Японцы призвали не жарить лук и чеснок

Эксперты из университета Мэйджо в Японии призвали не жарить чеснок, лук, лук-порей и капусту. Дело в том, что при таком процессе на оливковом масле и нагревании до 140 градусов и выше могут выделять вредные трансжиры.

Поясняется, что потребление транс-жиров или трансизомеров жирных кислот (ТЖК) это одна из основных причин развития причин сердечнососудистых заболеваний.

Так, по информации ВОЗ, ТЖК ежегодно становятся причиной более 278 тысяч летальных исходов, поэтому на их долю должно приходиться менее 1% от общей суточной нормы калорий.

Ученые рассказали, что транс-жиры часто встречаются в жареных продуктах, полуфабрикатах и маргарине, а также могут образовываться при жарке пищи в домашних условиях при высокой температуре.

Указывается на то, что даже ненасыщенные жирные кислоты (НЖК), которые содержатся в растительных маслах, могут превращаться в ТЖК при воздействии высоких температур.

Добавляется, что эти вредные в больших количествах вещества могут выделять некоторые овощи.

Во время лабораторного опыта было выявлено, такие продукты, как чеснок, лук, лук-порей и капуста, при жарке на оливковом масле при температуре выше 140 могут способствовать образованию транс-жиров.

Сказано, что это происходит благодаря изотиоцианатам и полисульфидам, то есть соединениям серы, которые содержатся в этих овощах.

Японцы полагают, что данный факт может повлиять на рекомендации по здоровому питанию, особенно для тех, кто предпочитает избегать обработанных продуктов.

Резюмируется, что разработка стратегий для минимизации транс-жиров в домашней кулинарии может стать важным шагом на пути к улучшению общественного здоровья.

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