Игра в кальмара 2 (2024): продолжение культового сериала обвалило акции его создателей

Оккупированные территории Украины ждет долгий кошмар репрессий, как в СССР, — FT
Трамп требует от европейских стран увеличить помощь Украине, — WP
Папа Римский принял приглашение посетить Украину
Стало известно, как будут выключать свет в пятницу, 27 декабря
Оккупанты ударили по рынку в Никополе: много раненых
Убийце Ирины Фарион светит пожизненное
В НАТО объяснили важность победы Украины
Азербайджанский пассажирский самолет был сбит российским ЗРК, — ЦПД
Стало известно, как будут отключать свет 26 декабря
Кремль отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной, — ISW