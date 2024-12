Игра в кальмара 2 (2024): продолжение культового сериала обвалило акции его создателей

Второй сезон нашумевшего сериала «Игра в кальмара 2» привел к резкому падению акций компаний, которые сняли фильм, пишет Bloomberg.

При этом, несмотря на ряд негативных отзывов, на данный момент фильм «Игра в кальмара 2» получил одобрение 85% критиков и 65% зрителей на Rotten Tomatoes.

Тем не менее, отзывы в прессе на сериал смешанные. The New York Times пишет, что «Игра в кальмара 2» «намекает на более масштабные амбиции, но мало что делает для их достижения», а повествование «буксует».

По сюжету «Игра в кальмара 2», события разворачиваются спустя 3 года после окончания первого сезона. Главный герой, Сон Ги Хун, возвращается в игру, чтобы остановить её навсегда и отомстить организаторам.

В итоге Artist United Inc., кинодистрибьюторская и маркетинговая компания, в которой главный актер сериала Ли Джонджэ является крупнейшим акционером, рухнула на 30%. Wysiwyg Studios Co., еще один инвестор Artist United, упал на 25%, а Dexter Studios Co., корейский партнер Netflix, просел на 24%.

Третий и последний сезон «Игры в кальмара» выйдет в 2025 году.