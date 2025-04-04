В эти выходные на Украину обрушится непогода

Погода испортится в Украине в грядущие выходные. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в ближайшие пару дней пойдут дожди и снег, а также похолодает.

В субботу, 5 апреля, на западе, севере и в Винницкой области похолодает до плюс 12, на остальной территории нашей страны будет 12-18 тепла.

В воскресенье, 6 апреля, в большинстве будет плюс 2-9, на западе Украины ожидается от 0 до 4 тепла днем.

Теплее всего будет в восточных областях, Крыму и в Днепропетровской области – до плюс 15.

Эксперт небесной канцелярии информирует: «Послезавтра в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно пока дождь. Ветер усилится до штормовых значений».

При этом завтра в Киеве ожидается дождь и снижение температуры воздуха до плюс 12, в воскресенье же будет всего 5 тепла, возможен сильный ветер и вероятный мокрый снег.

Резюмируется: «Следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и мелкими плюсами днем».

Ранее синоптики предупредили украинцев о возвращении зимней погоды.