Вэнс сделал ряд важных заявлений по поводу войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался по поводу войны в Украине. Политик сделал ряд важных заявлений.

Говоря о перспективах мира, он сказал: «Решение этого вопроса заключается в продолжении дипломатических усилий».

Добавляется: «У президента Дональд Трампа есть определенный оптимизм по поводу того, что мы сможем успешно завершить это. Мы с оптимизмом смотрим на то, что сможем достичь момента, когда и русские, и украинцы почувствуют, что можно остановить убийства».

Также указывается: «Я думаю, что мы добиваемся прогресса, я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто продолжим работать над этим».

Республиканец резюмировал: «Мы не питаем иллюзий, что они, знаете, сойдутся посреди поля, обнимутся и запоют Кумбайю (афроамериканскую духовную песню)».

Ранее Зеленский и Трамп поговорили.