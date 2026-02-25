Зеленский ответил на ядерные угрозы России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу ядерных угроз со стороны России. Произошло это во время его встречи в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Политик сказал: «Обычно, когда России не удается побеждать на поле боя, они начинают искать ядерное оружие на территории Украины».

Он подчеркнул: «В Украине нет ядерного оружия, к сожалению. Вы знаете все обстоятельства, благодаря чему и благодаря кому это произошло».

Ранее мы писали, что Эстония допускает размещение у себя ядерного оружия.