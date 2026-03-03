Переговоры в Абу-Даби под вопросом. Зеленский назвал четыре альтернативы

Следующий раунд трехсторонних мирных переговоров может пройти уже через несколько дней в Европе. Среди возможных вариантов - Швейцария, Турция, Австрия или Ватикан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera.

"Никто не откладывал следующую трехстороннюю встречу с американцами, даже после нападения на Иран. Она может состояться 5 или 6 марта. Возможно, она не будет в Абу-Даби. Я бы предпочел Женеве, или по крайней мере Европе, потому что война идет на нашем континенте", - отметил Зеленский.

По его словам, если Россия хочет нейтрального места, также могут подойти Австрия, Ватикан или Турция.

Также Украина в ближайшее время надеется на большее количество обменов пленными.

Глава государства добавил, что серьезные переговоры начнутся только тогда, когда российская армия начнет сокращаться.

"На самом деле мы стремимся к диалогу, мы хотим мира. В то же время, мы стараемся быть сильными, мы производим технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать недостаток солдат. Мы диверсифицируем формы ведения войны, которые позволяют нам сопротивляться", - добавил Зеленский.

По его словам, сейчас российский диктатор Владимир Путин собирается мобилизовать 400 тысяч новых солдат, но его армия перестала расти, потери равны набору, они близки к кризису.

"Серьезные переговоры начнутся, когда его армия начнет сокращаться", - подытожил Зеленский.

Напомним, с начала 2026 года Украина провела несколько раундов переговоров с Россией. Главный вопрос, который пока не удалось решить - контроль над неоккупированными территориями Донбасса.