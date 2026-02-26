Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стали известны темы, которые в нем были подняты.

О них информировал украинский лидер.

Он сообщил: «Только что говорил с президентом США Дональдом Трампом. Во время разговора также присутствовали представители президента Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Сейчас наши команды много работают, и я поблагодарил за все усилия и такую вовлеченность в переговоры, в работу по окончанию войны».

Добавляется: «Эта зима – самая сложная для Украины, но ракеты для систем ПВО, которые мы можем закупать в США, очень помогают проходить через все эти вызовы и защищать жизни».

По его словам, с американским лидером они обсуждали вопросы, над которыми в четверг в Женеве будут работать представители Украины на двусторонней встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Отмечается, что также политики разговаривали о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в начале марта.

Резюмируется: «Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. Дональд Трамп поддерживает такую последовательность шагов. Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну. Спасибо!».

Ранее Зеленский ответил на ядерные угрозы России.