Трамп похвастался запасами американских боеприпасов

Президент США Дональд Трамп похвастался запасами боеприпасов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Американский лидер заявил: «Запасы боеприпасов США среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши».

Добавляется: «Как мне было заявлено сегодня, мы располагаем практически неограниченными запасами этого оружия. Войны можно вести вечно и очень успешно, используя только эти запасы (которые лучше, чем лучшее оружие других стран!)».

Подчеркивается и то, что большая часть этих снарядов хранится в других странах.

Ранее Трамп призвал британцев помочь США на Ближнем Востоке.