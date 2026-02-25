На улице одного из итальянских городков «завелся» очень необычный экспонат

На улице итальянского городка Конельяно «завелся» очень необычный экспонат. Это автомобиль Lancia Fulvia, который стоит тут брошенным десятки лет.

Теперь он стал местной достопримечательностью, которая привлекает внимание туристов, говорит местная полиция.

Там информировали, что эту машину произвели еще в 1970-м году. С годами ее хозяева постарели и использовали авто как склад для своего газетного киоска, а после и вовсе закрыли и его.

По словам копов, машина никуда не ездит уже четверть века.

Она получила известность в конце 2021-го года, когда группа местных энтузиастов забрала его на реставрацию, после чего в прежнем, но обновленном серо-голубом окрасе поставила во дворе соседней школы сомелье.

Ее прежние хозяева, которым исполнилось 99 и 89 лет, имеют возможность видеть автомобиль из окна своего дома.

Примечательно, что церемонию открытия экспоната посетил бывший президент региона Венето и популярный местный политик Лука Дзайя, который рассказал школьникам, что трогал машину на счастье по дороге на занятия.

