Буданов дал категорический ответ об уступках РФ по территориям

Украинский народ не согласится на территориальные уступки России, а все ныне оккупированные регионы неизбежно будут освобождены. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Al-Modon.

По словам Буданова, во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с участием США территориальный вопрос оставался ключевым. Несмотря на давление оккупантов, Украина держит жесткую позицию относительно целостности государства.

«Территории — это главный вопрос. Все остальное — второстепенное. Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены», — подчеркнул руководитель ОПУ.

Буданов также очертил стратегические цели РФ на текущий год. Он отметил, что Кремль не оставляет попыток полностью захватить Донецкую и Запорожскую области, а также создать так называемые «буферные зоны» вдоль границы.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что задачей украинской власти сейчас является не только сдерживание агрессии, но и налаживание эффективного переговорного процесса, который обеспечит безопасность без уступок суверенитетом.

Комментируя упреки относительно возможного мира по «корейскому варианту» (раздел страны по линии фронта), Буданов выразил уверенность, что украинское общество никогда не воспримет такой путь.

«Независимая Украина — это приговор российскому империализму. Пока украинский солдат держит фронт, в безопасности находится и украинский тыл, и каждый гражданин», — добавил он.

Напомним, Кирилл Буданов возглавил Офис президента в начале 2026 года. Уже в первые дни на посту он сделал заявление о результатах важных переговоров, касающихся дальнейшей стратегии государства.