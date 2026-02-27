МВФ принял новую программу финансирования Украины

Рада директоров Международного валютного фонда утвердила для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов США. Об этом в ночь на пятницу, 27 февраля, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«В ближайшее время в Украину поступит первый транш — около 1,5 млрд долларов. Средства направим на финансирование дефицита бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности», — сообщила Свириденко.

По ее словам, программа, которую поддерживает МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет. Она предусматривает продолжение реформ, которые обеспечили макроэкономическую и финансовую стабильность в предыдущие годы.

«Что важно, новая программа сотрудничества с МВФ для Украины является якорной для всей международной финансовой поддержки, в частности для получения кредита на 90 млрд евро от Европейского Союза», — отметила премьер.

Кроме финансирования от ЕС, также речь идет о финансировании от стран G7, международных финансовых институтов, а также о снижении долговых платежей по официальному долгу благодаря механизму долгового облегчения. Партнеры подтвердили продолжение действующего моратория на обслуживание официального долга и готовность завершить реструктуризацию после стабилизации ситуации.

Ранее подчеркивалось, что финансирование Украины со стороны МВФ находилось под угрозой из-за якобы отсутствия прогресса по «предварительным мерам» (Prior Actions). Речь шла о новой программе МВФ на 8,2 млрд долл. Это создавало критические риски, поскольку к успеху этой программы привязан беспрецедентный кредит от ЕС в размере 90 млрд евро, который должен заменить средства от замороженных российских активов.