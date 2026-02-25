Ливанцы поведали о небывалой пользе загадочного чая

Эксперты из Бейрутского арабского университета в Ливане поведали о небывалой пользе ферментированного ройбуша (известного также как безкофеиновый чай). Оказывается, этот напиток может подавлять рост патогенных бактерий в лабораторных исследованиях.

Ученые пояснили, что это напиток, получаемый путем заваривания высушенных измельченных листьев и побегов аспалатуса линейного (Aspalathus linearis), кустарника из семейства Бобовые.

Добавляется, что в переводе с южно-африканского наречия слово ройбуш означает красный куст, а из-за низкого содержания кофеина напиток не провоцирует бессонницу и не вызывает обезвоживания.

Указывается также, что в его составе содержатся различные метаболиты, то есть биологически активные вещества, которые влияют на вкус, аромат и свойства напитка.

Специалисты проанализировали водный экстракт напитка и обнаружили 43 из них, включая изоориентин, рутин, эскулетин и аспалатин.

Говорится, что самым эффективным способом заваривания оказалось использование воды температурой 90 градусов в течение десяти минут, что давало возможность извлечь максимум полифенолов, обладающих антиоксидантной и потенциально защитной активностью.

Во время лабораторных тестов экстракт ройбуша подавлял рост бактерий Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. При этом на другие микроорганизмы, такие как Escherichia coli и Salmonella typhimurium, выраженного действия не наблюдалось. Минимальные подавляющие концентрации варьировались в зависимости от штамма.

Подчеркивается, что подобные результаты подтверждают потенциал ройбуша как функционального напитка.

