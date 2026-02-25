Американцы рассказали о пользе ночного голодания

Эксперты из Северо-Западного университета в США поведали о пользе ночного голодания. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что продление ночного периода голодания лишь на несколько часов способно улучшить показатели сердечнососудистой системы и обмена веществ у людей с избыточным весом.

Указывается, что в рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 39 человек в возрасте от 36 до 75 лет с избыточным весом или ожирением. Подопытных поделили на две группы: одна продлевала ночной период без еды минимум на три часа в течение 7,5 недели, вторая придерживалась обычного режима питания и служила контрольной.

Сообщается, что, по сравнению с контрольной группой у добровольцев, которые дольше воздерживались от еды перед сном, отмечалось более выраженное ночное снижение диастолического артериального давления.

Кроме этого, по словам ученых, улучшились вторичные показатели: утренняя переносимость глюкозы, ночная частота сердечных сокращений, вариабельность сердечного ритма и уровень кортизола. При этом значимых изменений чувствительности к инсулину выявлено не было.

Американцы поясняют, что во время сна организм естественным образом находится в состоянии голодания. Продление данного периода, синхронизированное с биологическими ритмами, может способствовать лучшей координации работы сердца, обмена веществ и сна.

Резюмируется, что подобный подход способен быть особенно полезен для людей с повышенным риском кардиометаболических заболеваний.

